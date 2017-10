Anzeige

Freiburg (dpa/lsw) - Auf dem Weg mit seiner Mutter zum Kindergarten ist in Freiburg ein drei Jahre alter Junge von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin übersah den Jungen am Montag mit seinem Kinderfahrrad an einem Fußgängerüberweg, wie die Polizei mitteilte. Der Dreijährige wurde von dem Wagen erfasst und mehrere Meter nach vorne geschleudert. Der Unfall spielte sich vor den Augen der Mutter ab, die mit dem Fahrrad voraus fuhr. Sie musste nach dem Unfall betreut werden. Der Junge kam mit schweren Verletzungen, unter anderem am Kopf, auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Den Angaben zufolge hatte er einen Helm getragen. Dieser habe ihm vermutlich das Leben gerettet, so die Polizei.