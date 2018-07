Anzeige

Dunningen (dpa/lsw) Nach dem Unfall bei Dunningen (Kreis Rottweil), bei dem zwei Menschen starben, schwebt ein dreijähriges Mädchen weiter in Lebensgefahr. Der Zustand des Kindes sei nach einer Notoperation stabil aber weiterhin lebensbedrohlich, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Das Mädchen hatte am Montag im Auto ihres 26 Jahre alten Vaters gesessen, als es frontal gegen einen Lastwagen prallte. Der Vater und die vier Jahre alte Schwester der Schwerverletzten waren dabei getötet worden. Die Unfallursache war laut Polizei noch unklar. Ermittlungen hätten allerdings ergeben, dass die beiden Kinder nicht angeschnallt gewesen seien. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 120.000 Euro.