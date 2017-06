Stuttgart (dpa/lsw) - Gut ein Jahr nach der Wiedereröffnung des generalsanierten Landtags in Stuttgart geht nächstes Wochenende auch das neue Bürger- und Medienzentrum an den Start. Das in der Erde neben dem Landtag versenkte Gebäude mit einem an ein antikes Amphitheater erinnernden Zugang sollte am Ende 17,5 Millionen Euro gekostet haben. Hinweise auf eine Verteuerung gab es nicht.

Auch der Zeitplan wurde fast eingehalten: Im Frühjahr 2017 wollte man fertig werden. Baustart war im Februar 2015. Allerletzte Arbeiten laufen noch. Für nächsten Freitag (23.6.) ist ein Festakt geplant, am Samstag (24.6.) wird das Zentrum der Öffentlichkeit vorgestellt. Es enthält vier Konferenzräume, in einem wird die Landespressekonferenz ihre neue Heimat finden.

Rund 40 000 Besucher hat der Landtag pro Jahr. Sie sollen hier betreut werden. Auch eine Besucherausstellung ist geplant, die mit analogen, digitalen und spielerischen Elementen über die Arbeit, die Aufgaben und die Funktion des Landtags informiert. Der 1961 gebaute und denkmalgeschützte Landtag war bis Mai zweieinhalb Jahre lang für insgesamt gut 52 Millionen Euro grundlegend saniert worden.