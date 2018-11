Anzeige

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw)Beim Zusammenstoß mit einem Tankwagen bei Vaihingen an der Enz im Kreis Ludwigsburg ist eine Autofahrerin gestorben. Die 48-Jährige sei am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn geraten und dort mit dem Tankwagen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt Die Feuerwehr konnte sie zwar bergen, doch sie starb noch an der Unfallstelle.

Das mit 34.000 Litern beladene Transportfahrzeug kam nach dem Zusammenstoß von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und landete in einem Bach. Der Tank wurde laut Polizei nicht beschädigt. Der Kraftstoff musste zur Bergung abgepumpt werden.