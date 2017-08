Aalen (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind in Aalen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen Bäume geprallt. Der 22-jährige Fahrer und sein 33 Jahre alter Beifahrer seien bei dem Unfall am Samstag im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie seien von der Feuerwehr befreit worden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Als Ursache für den Unfall vermuten die Beamten eine zu hohe Geschwindigkeit. Das Auto sei von der nassen Fahrbahn abgekommen und mit einem ersten Baum zusammengestoßen. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und prallte gegen einen weiteren Baum. «Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrgastzelle komplett eingedrückt», hieß es. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.