Böblingen (dpa/lsw) Den früheren Betreibern des inzwischen geschlossenen Sternerestaurants «Alte Vogtei» in Köngen bei Esslingen droht eine Verurteilung wegen Betrugs. Die beiden Angeklagten im Alter von 39 und 33 Jahren sollen laut einer Sprecherin des Amtsgerichts Böblingen für Inventar zum Kaufpreis von 88 000 Euro nicht bezahlt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Betrug aus, weil eine vollständige Bezahlung von Anfang an nicht beabsichtigt gewesen sei. Am Freitag gegen 11.30 Uhr wird das Amtsgericht voraussichtlich sein Urteil verkünden.

Restaurant und Betreiber hatten vor einigen Wochen für Wirbel gesorgt: Nachdem der Hotel- und Restaurantführer Guide Michelin seine Deutschlandausgabe 2019 vorgestellt hatte, war bekanntgeworden, dass die mit einem Stern ausgezeichnete «Alte Vogtei» bereits seit Monaten geschlossen war.