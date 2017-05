Stuttgart (dpa/lsw) - Die Feuerwehren in den Städten und Gemeinden von Baden-Württemberg erhalten eine Finanzspritze vom Innenministerium. Nach Auskunft von Innenminister Thomas Strobl (CDU) sind die mehr als 50 Millionen Euro eine Investition in die Sicherheit. «Das gesamte Aufkommen der Feuerschutzsteuer wird vollumfänglich den Feuerwehren in unserem Land zur Verfügung gestellt - damit stehen im Vergleich zu 2016 rund zehn Millionen Euro mehr für die Projektförderung zur Verfügung», sagte der Innenminister laut einer Mitteilung am Donnerstag in Stuttgart.

Mit rund 40 Millionen Euro investiere das Land im Haushaltsjahr 2017 so viel wie noch nie in die Ausstattung der Feuerwehren für Fahrzeuge und Feuerwehrhäuser. Hinzu kämen 10,6 Millionen Euro, die die Gemeinden als pauschale Unterstützung für die Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen sowie für kleinere Beschaffungen erhalten. Die finanzielle Unterstützung sei auch ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die Feuerwehrangehörigen. «Hierfür gebührt allen Beteiligten der Dank der Landesregierung und der Bevölkerung», betonte Strobl.