Brühl (dpa/lsw)Eine 16-Jährige ist in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) aus einem offenen Fenster neun Meter in die Tiefe gestürzt. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen am frühen Donnerstagabend im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Fensterbank saß und sich irgendwie erschreckt hatte. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte hinunter. Fremdverschulden und Suizidabsicht schloss sie zunächst aus. Auch Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. Die Ermittlungen dauern an.