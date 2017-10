Anzeige

Fellbach (dpa/lsw) - Mit dem Kleinwagen seiner Mutter hat sich ein 15-Jähriger ein Verfolgungsrennen mit der Polizei geliefert. Mehrere Streifenwagen seien nötig gewesen, um ihn in der Nacht zum Freitag in Stuttgart zu stoppen, teilte die Polizei mit. Zunächst habe eine Streife gegen 00.30 Uhr im Vorort Fellbach versucht, den Fahrer durch Zeichen zum Anhalten zu bewegen. Doch er sei mit mehr als 100 Stundenkilometern geflohen. Nach rund zehn Minuten konnte der junge Mann im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt gestoppt werden.

Die Autoschlüssel hatte der Jugendliche seiner Mutter wohl am Abend zuvor für eine „Spritztour“ entwendet. Noch in der Nacht wurde er von Polizisten nach Hause gebracht. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.