Anzeige

EsslingenDie Insolvenz der amerikanischen Investmentbank Lehmann Brothers im September 2008 führt weltweit zu Einbrüchen der Aktienmärkte und einer globalen Finanzkrise. Die Folgen zeigen sich auch in Europa. Millionen Menschen verlieren ihre Ersparnisse und ihre Eigenheime. Die Münchener Immobilienbank Hypo Real Estate bricht zusammen und wird durch ein 35 Milliarden Euro teures Hilfsprogramm der Bundesregierung und einiger anderer Banken aufgefangen. 50 000 deutsche Anleger verlieren rund eine Milliarde Euro. Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündet eine Staatsgarantie für alle privaten Spar- und Termingeldeinlagen sowie Girokonten. Ein Rettungspaket in Form einer Bürgschaft von bis zu 500 Milliarden Euro wird geschnürt. Die Commerzbank ist die erste große Bank, die den staatlichen Rettungsfonds annimmt. Sie erhält 8,2 Milliarden Euro sowie eine bis 2012 befristete Staatsgarantie in Höhe von 15 Milliarden Euro. Rund 800 Milliarden Euro investieren europäische Staaten zur Stützung der Finanzbranche. In Deutschland sind es knapp 75 Milliarden Euro.

Mit Barack Obama wird der erste Afroamerikaner zum Präsidenten der USA gewählt. Seine Partei, die Demokraten, haben die Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Die USA und Nordkorea bewegen sich aufeinander zu. Nordkorea beendet sein Atomforschungsprogramm und sprengt den Kühlturm einer Anlage. Die USA sagen daraufhin Wirtschafts- und Energiehilfen zu.

Albanien und Kroatien werden in die Nato aufgenommen, die USA bauen in Tschechien eine Radaranlage auf. Russland sieht darin Schritte hin zur Nato-Osterweiterung und droht mit Gegenmaßnahmen.

Die USA und der Irak vereinbaren den Abzug der amerikanischen Truppen bis 2011. Deutschland verlängert das Afghanistan-Mandat der Bundeswehr um weitere 14 Monate. Die serbische Provinz Kosovo erklärt ihre Unabhängigkeit. Die USA, Frankreich und Deutschland erkennen den Kosovo als unabhängigen Staat an.

Malta und Zypern führen den Euro ein. Die EU verpflichtet sich im Vertrag von Lissabon, effizienter, demokratischer und transparenter zu arbeiten und das Verhältnis zu den Nicht-EU-Anrainerstaaten am Mittelmeer zu verbessern.

Die Auswirkungen des Klimawandels treffen erneut Asien schwer. Ein Wirbelsturm und Überflutungen richten in Birma verheerende Schäden an. Mehr als 100 000 Menschen sterben, etwa zwei Millionen werden obdachlos. Die regierende Militärjunta lässt zunächst tagelang keine ausländischen Helfer und Hilfsgüter in das Land und löst damit weltweit Empörung aus. In weiten Teilen Europas richtet ein Orkan Verwüstungen an. In Deutschland sterben mindestens fünf Menschen. Der Bundestag beschließt ein Klimapaket. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung soll bis 2020 auf mindestens 30 Prozent gesteigert werden.

In Esslingen bleiben Fragen der Stadtentwicklung in der Diskussion. So sieht die Eßlinger Zeitung einige „Altlasten“ wie die Gestaltung des Bahnhofsumfelds und die Zukunft des Güterbahnhof-Areals, die abgearbeitet werden müssten. Die EZ kritisiert zudem, dass die Stadt 15 000 Euro für einen Wettbewerb zur Neugestaltung von Markt- und Rathausplatz ausgeben will und erinnert daran, „dass die Stadt Esslingen bereits im April 1990 dafür 300 000 Mark ausgegeben hatte“.