EsslingenZu Beginn des Jahres 2011 begehren die Menschen in den großen Städten Tunesiens gegen die schlechte wirtschaftliche Lage auf. Dies löst eine Revolte aus, die Regierung stürzt. Der Arabische Frühling beginnt. Auch in Ägypten gehen die Menschen in den Großstädten auf die Straße. Präsident Muhammad Husni Mubarak wird zum Rücktritt gezwungen. Die Bundesrepublik unterstützt die Entwicklung in Ägypten mit einem Schuldenerlass. Auch im Jemen und in Marokko kommt es zu Demonstrationen und Unruhen. In Libyen entwickelt sich eine Revolte gegen das Regime von Präsident Muammar al-Gaddafi zum Bürgerkrieg. Der UN-Sicherheitsrat beschließt ein Waffenembargo gegen Libyen und fordert einen Waffenstillstand. Zum Schutz der Zivilbevölkerung fliegt die Nato Luftangriffe gegen die Regierungstruppen. Gaddafi flieht und wird von Rebellen umgebracht.

Die Proteste und Unruhen in Syrien münden in einen Bürgerkrieg. Präsident Baschar al-Assad mobilisiert die Regierungstruppen, die mit Panzern in die großen Städte fahren, tausende von Menschen kommen ums Leben. Mehrere Rebellengruppen rekrutieren Milizen und nehmen den bewaffneten Kampf auf. Im Osten des Landes beginnt der IS mit der Eroberung großer Gebiete. US-Präsident Barack Obama gibt bekannt, dass amerikanische Truppen den lange gesuchten Führer von Al-Khaida, Osama bin Laden, in Pakistan gefunden und getötet haben. Im März erschüttern zwei schwere Erdbeben die Ostküste Japans. In der Folge gibt es Tsunamis mit Wellen von bis zu 15 Metern Höhe. Das Atomkraftwerk Fukushima wird so schwer beschädigt, dass es in drei der sechs Reaktoren zur Kernschmelze kommt. Große Mengen an radioaktivem Material wurden freigesetzt. Eine Zone von 20 Kilometern um das Kraftwerk und die Stadt Fukushima werden evakuiert, etwa 170 000 Menschen sind unmittelbar betroffen. In direkter Folge des Unfalls werden sieben der 17 Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet, der Bundestag beschließt den kompletten Atomausstieg bis 2022, nur ein Jahr nach der beschlossenen Laufzeitverlängerung bis 2035. Die EU stabilisiert die Volkswirtschaften der Mitgliedsländer. Portugal erhält einen Kredit in Höhe von 78 Milliarden Euro. Die „Troika“ aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) verlangt von Griechenland als Gegenleistung für weitere Hilfen einen extremen Sparkurs, der vor allem die Bürger triff. Nach der entsprechenden Zusage erhält Griechenland 109 Milliarden Euro. Deutschland verzichtet im Juli auf die Wehrpflicht in Friedenszeiten, die Bundeswehr wird zur Berufsarmee. Auch der Zivildienst wird abgeschafft und durch den Bundesfreiwilligendienst ersetzt.

Die Landtagswahl in Baden-Württemberg beschert der CDU starke Verluste. Die Grünen werden mit mehr als 24 Prozent zweitstärkste Kraft und bilden mit der SPD eine Regierung. Winfried Kretschmann wird der erste grüne Ministerpräsident in Deutschland. „Revolution in Baden-Württemberg“, titelt die Eßlinger Zeitung.

Die Stadt Esslingen präsentiert den Entwurf für die Neue Weststadt. Auf dem 13 Hektar großen Gebiet zwischen dem Bahnhof und dem Hengstenberg-Areal soll ein neuer Stadtteil mit rund 600 Wohnungen und 500 Arbeitsplätzen entstehen. Wie die EZ berichtet, sehen die Stadt und der Einzelhandel „keine Gefahr für die Innenstadt“.

