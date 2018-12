150 Jahre gibt es die Eßlinger Zeitung. Was in der Welt und in der Region passiert ist, fasst dieses interessante Buch kurz und knapp zusammen.

150 Jahre gibt es die Eßlinger Zeitung. Was in der Welt und in der Region passiert ist, fasst dieses interessante Buch kurz und knapp zusammen.

Das Ende ist nah: Unsere Jubiläumsserie „Zeit in der Zeitung – 150 Jahre EZ“ biegt in die Zielgerade. In den letzten Tagen des Jahres folgen in der EZ die noch fehlenden Beiträge bis 2018, bereits jetzt ist die gesamte Serie als Buch erschienen. Jahr für Jahr hat der Autor Peter Stotz das lokale und das Weltgeschehen im Spiegel der EZ-Berichterstattung seit der Gründung des Blattes 1868 Revue passieren lassen. Bei unseren Leserinnen und Lesern kam der chronologische Gang durch die ältere und jüngere Geschichte so gut an, dass sich der Bechtle-Verlag für die Buchveröffentlichung entschieden hat.

Der Band „EZ-Jubiläumsserie – Zeit in der Zeitung“ enthält sämtliche Serienbeiträge, ein Vorwort von EZ-Herausgeberin Christine Bechtle-Kobarg und ein Nachwort von Peter Stotz.

Erhältlich ist das Buch (143 Seiten, zahlreiche Abbildungen) ab sofort zum Preis von 16,90 Euro im örtlichen Buchhandel sowie im EZ-Haus am Esslinger Marktplatz.