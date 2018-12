Anzeige

EsslingenIm Januar 2013 tritt US-Präsident Barack Obama seine zweite Amtszeit an. Er engagiert sich für Reformen in der Wirtschaftspolitik und beim Einwanderungsrecht, für eine Verbesserung des Bildungssystems, die Gleichstellung von Frau und Mann sowie Homosexueller und für den Kampf gegen den Klimawandel. Allerdings scheitert er mit seiner Vorlage für eine Verschärfung der Waffengesetze. Die US-Sanktionen gegen Nordkorea greifen. Das Land kündigt einen Waffenstillstand und einen Nichtangriffspakt mit Südkorea an.

Der Bürgerkrieg in Syrien eskaliert: Rebellengruppen und der IS erobern weite Gebiete. Der Iran schickt Kämpfer zur Unterstützung der syrischen Regierung, die islamistische Al-Nusra-Front und der IS erhalten internationalen Zulauf von Freiwilligen, Hunderte davon kommen aus Europa. Die UN und US-amerikanische Beobachter melden Giftgasangriffe der Regierungstruppen auf die Zivilbevölkerung. Syrien willigt auf internationalen Druck hin in den Abtransport chemischer Waffen und die Zerstörung von Giftgasfabriken unter UN-Aufsicht ein. Die EU ist uneins über ihre Haltung zum Bürgerkrieg. Frankreich und Großbritannien sprechen sich für Waffenlieferungen an die syrischen Rebellen aus, Deutschland dagegen befürchtet in dem Fall eine Eskalation.

Die EU sieht sich harter Kritik an ihren Sparauflagen für Griechenland und Portugal ausgesetzt. In Lissabon und anderen Städten finden Großdemonstrationen gegen die „Troika“ aus EU-Kommission, EZB und IWF statt. Mit Zypern muss ein weiterer EU-Staat gerettet werden. Ein Hilfspaket bewahrt das Land vor der Zahlungsunfähigkeit. Kroatien wird 28. Mitglied der EU.

Zum Jahreswechsel 2013/2014 erhalten die Bürger Bulgariens und Rumäniens die volle Freizügigkeit innerhalb der EU. Dies ist mit einer Öffnung des EU-Arbeitsmarkts für Bürger dieser Länder verbunden. Konservative in Deutschland sprechen von einer drohenden „Armutszuwanderung“ und fordern schärfere Regelungen. Der Kommentator der Eßlinger Zeitung zeigt sich irritiert und verweist darauf, „dass viele Bulgaren und Rumänen tatsächlich kommen, um etwa im Gesundheitswesen zu arbeiten, wo händeringend Kräfte gesucht werden“.

Angela Merkel wird als Bundeskanzlerin bestätigt, CDU/CSU und SPD bilden eine Große Koalition. Die AfD wird gegründet. Sie tritt mit einem populistischen und europakritischen Programm an.

Die Innenstadt in Esslingen entgeht Anfang Juni um nur Haaresbreite einer Überflutung. Nach tagelangem Dauerregen steht der Pegel des Neckars so hoch, dass die Kanäle durch einen schnell errichteten Damm abgeriegelt werden müssen. Die EZ teilt mit, dass es „ein solches Hochwasser statistisch nur alle 50 Jahre“gibt.

Auch an anderer Stelle gibt es ein Aufatmen. Der frühere Gasthof Falken aus dem Jahr 1860 in der Esslinger Bahnhofstraße, den die Kreissparkasse in ihren Neubau integrieren wollte, hatte sich als abbruchreif erwiesen. Nach vehementen Protesten aus der Bürgerschaft wird nun nach Lösungen für einen Erhalt gesucht.

