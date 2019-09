IHK Region Stuttgart - Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen

Weißt du, was du nach deinem Abschluss machst? Nicht nur du musst deine Zukunft neu erfinden. Auch wir. Wie wird sich Energie verändern? Wie können wir erneuerbare Energien ausbauen, Städte nachhaltiger gestalten und fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen für die Welt von morgen entwickeln? Gestalte mit uns zusammen die wichtige Energiewende in Deutschland mit. Unser Name verweist auf unsere Wurzeln und unser Engagement. Wir versorgen 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser und energienahen Produkten und Dienstleistungen. Übrigens: Energiewende und Technik ist nicht nur was für Männer – immer mehr junge Frauen gestalten bei uns die Energiewende mit. Wir machen das schon.