EsslingenEine hohe Qualität und ein schönes Design – das ist Audis Anspruch. Dass die Ingolstädter dies auch so gut wie immer schaffen, das wird einmal mehr an der neuen Generation des A6 Avant deutlich, einem der elegantesten Kombi im Segment der Oberen Mittelklasse. „Schöne Kombis heißen Avant“ lautet dementsprechend der selbstbewusste Slogan von Audi. Es ist die mittlerweile achte Generation. Und zwar mit mehr Platz innen sowie Assistenzsystemen aus Audis Oberklasse (A7/A8).

Unter anderem sind dies das nahezu schalterlose Cockpit mit digitalen Instrumenten und zwei großen Touchscreens in der Mittelkonsole. Hinzu kommen die Luftfederung, Allradlenkung und Assistenzsysteme bis hin zum autonomen Parken. Keine Frage: Mit diesem Upgrade beim neuen A6 Avant haben die Ingolstädter die Messlatte gegenüber Konkurrenzmodellen wie Mercedes E-Klasse T-Modell und BMW 5er Touring wieder ein Stück höher gehängt. Der neue, 4,94 Meter lange A6 Avant ist dank des Einsatzes von Aluminium-Bauteilen bis zu 70 Kilogramm leichter als zuvor und entspricht bis zur B-Säule der Limousine. Der Gepäckraum fasst 530 Liter. Durch Umklappen der dreigeteilten Rückbank kann er auf 1680 Liter erweitert werden. Auf Wunsch öffnet und schließt sich die Heckklappe per Fußbewegung elektrisch.

Sechszylinder mit Allradantrieb

Bei den Motoren hat Audi nicht lange gefackelt: Wo andere in diesem Segment nur noch vier Zylinder anbieten, haben die Ingolstädter immer noch drei Sechszylinder (TDI mit 231 und 286 PS, TSFI mit 340 PS) im Angebot. Alle Aggregate, auch die drei Vierzylinder (TDI mit 163 und 204 PS, TSFI mit 245 PS), gibt es in Verbindung mit einem Mild-Hybrid-System, das den Verbrauch laut Audi um rund 0,7 Liter reduziert. Ein hoher Qualitätsanspruch hat natürlich auch seinen Preis: Mindestens glatte 50 000 Euro sind für den neuen A6 Avant fällig, der dann den Turbodiesel (35 TDi) mit 163 PS unter der Haube hat. Weiter oben rangiert der 55 TSFI mit 340 PS (ab 63 000 Euro). Die V6-TDI leiten ihre Kräfte auf eine Achtstufen-Tiptronic, der 2.0 TDI auf eine Siebengang-S-tronic. Bei den V6-Motoren ist Allradantrieb Serie.

Vier Fahrwerksvarianten stehen zur Wahl: die serienmäßige Stahlfederung, das Sportfahrwerk, das Fahrwerk mit Dämpferregelung und eine Luftfederung, ebenfalls mit geregelten Dämpfern. Optional ist die Dynamik-Allradlenkung, die Wendigkeit, Agilität und Fahrstabilität verbessert. Damit wird auch der Wendekreis des Avant um bis zu einen Meter auf 11,1 Meter verringert. Bis zu 39 Fahrerassistenzsysteme sind für den Kombi verfügbar. Laut Audi eine ideale Wahl für Vielfahrer, Flottenkunden und Pendler. Die Assistenzsysteme mit verfeinerten Regelmechanismen sorgen für gesteigerten Komfort und zusätzliche Fahrerentlastung. Dazu zählt etwa der Adaptive Fahrassistent, der auch den Engstellenassistenten umfasst und somit bei der Fahrzeuglängsführung in Baustellen unterstützt.

RS 6 Avant als neues Topmodell

Ebenso enthalten sind Stauassistent und Fahrspurassistent, die mit leichten Lenkeingriffen beim Halten der Fahrspur helfen. Für mehr Sicherheit sorgt der Notfallassistent, der im Notfall unter anderem das Auto zum Stillstand bringt und einen Notruf absetzt. Diese und andere Funktionen sind im Assistenzpaket „Tour“ gebündelt. Die verschiedenen Fahrerassistenzsysteme sind in den drei Paketen „Parken“, „Stadt“ und „Tour“ zusammengefasst. Das Assistenzpaket „Stadt“ enthält unter anderem den neuen Kreuzungsassistenten. Hinter all diesen Systemen steht ein Hightech-Baustein von Audi: das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät (zFAS). Es errechnet aus der Fusion der Sensordaten permanent ein detailliertes Abbild der Umgebung. In der höchsten Ausbaustufe umfasst das Sensor-Set des A6 bis zu fünf Radarsensoren, fünf Kameras für sichtbares Licht und eine Infrarotkamera für den Nachtsichtassistenten, zwölf Ultraschallsensoren sowie einen Laserscanner – eine weitere Innovation.

Mit dem RS 6 Avant schiebt Audi jetzt auch die stärkste Kombi-Variante nach (ab 117 500 Euro). Sein V8-Motor liefert beeindruckende 600 PS und einen 100-km/h-Sprintwert von 3,6 Sekunden. In nur zwölf Sekunden erreicht der RS 6 Avant gar 200 km/h. Bei 250 km/h wird der Vortrieb elektronisch begrenzt – außer, man nimmt das „Dynamikpaket plus“ hinzu, dann sind bis zu 305 km/h drin.