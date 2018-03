Musik und Handwerk …

das ist der Überbegriff für vielseitiges Musikalien-Angebot und traditionelles Handwerk unter dem Dach des Traditionshauses „Musikhaus Rauscher“ in Esslingen-Zell.

Seit 1923 ist das Musikhaus Rauscher die Adresse für Holz- und Blechblasinstrumente, Klassik- und Westerngitarren, Digitalpianos und vieles mehr, das das Musikerherz begehrt. Statt einem Online-Shop gibt es hier noch individuelle Beratung durch erfahrene Musiker und besten Service.

Ob Ukulele, Klassik- oder Westengitarren – wir führen ein umfangreiches Sortiment der bekanntesten Markenfabrikate. Lassen Sie sich von unserem Gitarrenspezialist Roberto Silva eingehend und unverbindlich beraten. Wir führen ständig ca. 100 verschiedene Gitarren in unterschiedlichen Preislagen in unserer Ausstellung, sodass bestimmt auch für Sie das passende Instrument dabei ist. Den Gitarrenservice übernimmt für uns der Gitarrenbauer Fernando Duran, der alle Reparaturen an Saiteninstrumenten in seiner Werkstatt in Wendlingen fachgerecht durchführt. An Blech- und Holzblasinstrumenten führen wir fast alles – ob Musikverein, Posaunenchor oder Hobbyspieler – hier findet jeder Musiker das passende Instrument.

Seit 2017 sind die Meisterwerkstätten des „Brassdoctor“ Uwe Teuke (Blechblasinstrumente) und Willy Porsche (Holzblasinstrumente), sowie die Keyboardschule von Joachim Strobel integriert. Uwe Teuke und Willy Porsche bieten in ihren Meisterwerkstätten den Neu- oder Umbau eines Instruments, Restaurationen und Reparaturen. Mit Akribie und Liebe zum Instrument kümmern sie sich um kleine Reparaturen genauso gewissenhaft, wie um aufwändige Restaurationen, Modifikationen oder den Neubau nach Kundenwunsch.

Beim Neckarwiesenfest können Sie das reichhaltige Instrumentenangebot besichtigen und ausprobieren. Es gibt Vorführungen von Digital-Pianos, Holz- und Blechblasinstrumenten, eine Sonder-Ausstellung von MIRAPHONE, und bei interessanten Werkstattbesichtigungen können Sie das traditionelle Handwerk der Holz- und Blechblasinstrumentenmachermeister bewundern. Im Festzelt auf dem Hof sorgt der MV Liebersbronn für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl.

Angebotene Aktivitäten am NWF: