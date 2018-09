Betreutes Wuchern im Naturgarten Bad Urach

Bad Urach: Biosphären-Botschafterin Lonie Geigle hat ein kleines Paradies in ihrem Garten geschaffen

Lonie Geigle hat einen Naturgarten, in dem es grünt und blüht. Um andere Naturfreunde an ihrem Paradiesle in Bad Urach teilhaben zu lassen, bietet die Freizeitgärtnerin mit Sinn für Dekoratives immer wieder Führungen an. Als Biosphären-Botschafterin weiß sie viel zu erzählen.