Zwist in Aichtal: Wie der frühere Esslinger Vize-Landrat den Feuerwehrstreit befrieden soll

1 Dunkle Wolken über der Feuerwehr in Aichtal. Eine Mediation soll Abhilfe schaffen. Foto: Ines Rudel

Das Verhältnis zwischen der Stadt Aichtal im Kreis Esslingen und ihrer Feuerwehr gilt als zerrüttet. Worum es geht, was rechtsextreme Parolen damit zu tun haben – und wie der frühere Esslinger Vize-Landrat Matthias Berg den Streit nun befrieden soll.











Link kopiert

Ein „öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis verursachtes Ereignis“. So steht es in der Feuerwehrsatzung von Aichtal. Nun ist die dortige Feuerwehr aber selbst in Not, allerdings in einer von Menschen verschuldeten. Wer aber welchen Anteil an dieser Schuld trägt, ist im Dickicht der Querelen kaum noch auszumachen. Ein Mediator soll es nun richten und die verwickelte Lage klären. Im Mittelpunkt der Aichtaler Feuerwehrtragödie stehen die Wehr selbst, die Stadtverwaltung und ein Vorfall, der wie ein Katalysator die gestörten Verhältnisse erst an den Tag brachte.