1 Die Polizei hofft, dass Zeugen am Bahnhof in Zuffenhausen die Schussabgabe gesehen haben. Foto: dpa/Friso Gentsch (Symbolbild)

Die Polizei sieht mögliche Zusammenhänge zwischen mehreren mysteriösen Fällen und sucht Zeugen.















Ende Juli verursachte ein Zwischenfall an der Burgunderstraße in Zuffenhausen Aufsehen: Jemand hatte dort aus einem Auto heraus auf eine Personengruppe Schüsse abgegeben. Die Polizei hat sich daran gemacht, die Hintergründe – und natürlich auch die Tatpersonen – zu finden. Dabei ist nun herausgekommen, dass die Schussabgabe am 20. Juli an der Burgunderstraße vielleicht nicht der einzige Zwischenfall dieser Art gewesen ist. Auch in der Nacht zum 1. August sei in Zuffenhausen vermutlich geschossen worden,teilt die Polizei nun mit. Um das zu verifizieren, sucht sie nun Zeuginnen und Zeugen. Besonders brisant an der Meldung zum 1. August ist, dass die Polizei einen möglichen Zusammenhang der beiden Fälle untersucht.

In der Nacht vom 30. Juli zum Montag, 1. August, meldeten mehrere Personen Geräusche in der Nähe des Bahnhofs, die sie für Schüsse hielten. Die Polizei sei aufgrund dieser Notrufe sofort hingefahren und habe im Bereich der Wendefläche beim Bahnhof, wo die Schüsse gefallen sein sollen, alles abgesucht. Es seien dort aber weder verdächtige Personen, noch Fahrzeuge, noch sonst irgendwelche Spuren eines Schusswechsels aufzufinden gewesen. Erst durch die Ermittlungen zum Fall vom 20. Juli habe man Hinweise gefunden, dass an der Geschichte von den Schüssen, die gegen 0.25 Uhr am 1. August gefallen sein soll, etwas dran sein könnte. Allerdings verrät die Polizei aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht, welche Hinweise das sein könnten.

Wie aus einem Gangsterfilm

Am 20. Juli ist die Lage deutlicher: Zu diesem Zwischenfall existieren mehrere Zeugenaussagen. Was sich dort abspielte, klingt wie aus einem Gangsterfilm: Es sei ein weißer BMW vorgefahren, aus diesem sei auf eine Gruppe geschossen worden. Die Personen standen vor einem Geschäftsgebäude an der Kreuzung der Burgunder- und Unterländer Straße. Ob die Schüsse ihnen galten, das verrät die Polizei nicht. Und nicht nur die plötzliche Schießerei war damals aufsehenerregend: Der BMW wurde beim Abhauen auch noch von einem anderen Wagen verfolgt. Als der BMW-Fahrer Gas gab und auf die Unterländer Straße in Richtung Kelterplatz davonraste, fuhr ihm ein dunkler Mercedes hinterher. Obwohl sich hier ein Zeuge sofort bei der Polizei meldete, konnte bei der Fahndung niemand mehr gefunden werden.

Die Polizei hofft nun, dass sich noch einen Monat nach den Schüssen in der Nähe des Bahnhofs jemand an verdächtige Details erinnert. Wer ein Fahrzeug oder Personen in der Nähe der Wendefläche am Bahnhof Zuffenhausen gesehen hat, soll bei der Kripo unter 07 11/89 90 – 57 78 anrufen.