Im Schlaf werden zwei Menschen, die am Straßenrand lagen, mit weißer Farbe beschmiert. Die Polizei steht vor einem Rätsel.















Die Polizei meldet zwei rätselhafte und niederträchtige Attacken gegen Obdachlose in Stuttgart, die im öffentlichen Raum geschlafen haben. In der Nacht zum Donnerstag und auch schon – wie erst jetzt bekannt wurde – in der Nacht zum Samstag wurden sie mit weißer Farbe übergossen.

Die Obdachlosen bemerken die Farbe beim Aufwachen

Eine 52-jährige Frau, die sich alkoholisiert an der Sophienstraße hingelegt hatte, wachte am Samstag gegen 6 Uhr auf und bemerkte die Farbe auf ihrer Kleidung und im Gesicht. Ein 33 Jahre alter Mann, der sich an der Marienstraße gegen 23 Uhr am Mittwoch hingelegt hatte, wachte um 5.45 Uhr am Donnerstag mit verschmierter Kleidung auf. Hinweise an die Polizei unter 0711/89903100.