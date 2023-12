Zwischen Weil der Stadt und Merklingen: 18-Jähriger viel zu schnell unterwegs

1 Ein 18-Jähriger ist deutlich zu schnell unterwegs. Jetzt ermittelt die Polizei. Foto: dpa/Boris Roessler

Ein junger Mann rast mit seinem Opel über die Straße, überholt riskant und lässt die Reifen quietschen. Laut Polizei könnte es sich um ein illegales Rennen gehandelt haben.











Mehrere waghalsige Fahrmanöver hat sich ein 18 Jahre alter Opelfahrer am Dienstag gegen 19.15 Uhr zwischen Weil der Stadt und Merklingen geleistet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll er bereits in der Merklinger Straße in Weil der Stadt deutlich zu schnell ein Fahrzeug passiert haben. Auch nach der Ortsausfahrt soll er weiter Autos überholt und mit quietschenden Reifen um Kurven gefahren sein. Es besteht der Verdacht, dass der 18-Jährige sich mit einem anderen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein illegales Rennen geliefert haben könnte. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0 71 52/60 50 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.