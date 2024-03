Zwischen Mannheim, Stuttgart und Esslingen: Reisender mehrfach mit Messer bedroht – Verdächtiger geschnappt

1 Der 29-Jährige soll den 18-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. (Symbolbild) Foto: imago images/SKATA/via www.imago-images.de

Ein 29 Jahre alter Mann soll am Freitagabend einen 18-Jährigen in Zügen zwischen Mannheim und Stuttgart sowie zwischen Stuttgart und Ulm mehrfach mit einem Messer bedroht haben. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen in Esslingen stellen, dabei fanden sie mehrere Messer und eine geringe Menge Drogen.

Wie die Polizei meldet, gerieten die beiden Männer zunächst gegen 18 Uhr auf der Zugfahrt von Mannheim nach Stuttgart aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit. Im weiteren Verlauf soll der Ältere ein Messer aus seiner Tasche gezogen und seinen jüngeren Kontrahenten damit bedroht haben. Als die beiden in Stuttgart ausstiegen, soll der 29-Jährige den 18-Jährigen offenbar verfolgt und sich ebenfalls in den Zug in Richtung Ulm begeben haben. Auch in diesem Zug soll der Ältere den Jüngeren mit dem Messer bedroht haben.

Ein Zeuge wurde auf den Vorfall aufmerksam und verständigte den Triebfahrzeugführer. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei trafen den mutmaßlichen Täter beim Halt des Zuges in Esslingen an. Bei der darauffolgenden Durchsuchung fanden die Beamten neben einer geringen Menge an Betäubungsmittel auch ein Taschenmesser, ein Einhandmesser sowie drei Cuttermesser auf. Welches Messer der 29-Jährige benutzt haben soll, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei Stuttgart.