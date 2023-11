Zwischen Holzmaden und Weilheim: Landesstraße wird eine Woche vollgesperrt

1 Für die Dauer der Sanierung wird eine Umleitung eingerichtet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Wegen Straßenbauarbeiten wird die Landesstraße zwischen Holzmaden und Weilheim (L 1200) für mehrere Tage gesperrt. Am 27. November sollen die Arbeiten erledigt sein.











Wegen Straßenbauarbeiten wird die Landesstraße zwischen Holzmaden und Weilheim (L 1200) für mehrere Tage gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Demnach dauert die Vollsperrung voraussichtlich von Montag, 20. November, bis Montag, 27. November, 17 Uhr. Sie betrifft den Straßenteil ab dem Kreisverkehr am Ortsausgang Holzmaden bis zum Kreisverkehr auf Höhe des Supermarkts in Fahrtrichtung Weilheim. Der Streckenabschnitt der L 1200 befinde sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand, erklärt die Behörde. Neben erheblichen Schadstellen weise die Fahrbahn Risse, Verdrückungen sowie Spurrinnen auf. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes finden die Arbeiten unter Vollsperrung des Abschnitts statt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Das Land Baden-Württemberg investiere an dieser Stelle rund 220 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur.