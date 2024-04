Unfälle auf der B 10: Unfall übersehen und aufgefahren

1 Zwei Unfälle auf der B 10 haben sich am Morgen bei Reichenbach ereignet. Foto: dpa/Marcus Brandt

Unmittelbar nach einen Auffahrunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) ein weiterer Auffahrunfall ereignet. Das ist passiert.











Zwei Unfälle haben sich am Dienstagmorgen kurz hintereinander auf der Bundesstraße 10 bei Reichenbach an der Fils ereignet. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Laut der Polizei war eine 27-jährige Golffahrerin gegen 7.45 Uhr auf der B 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle fuhr sie auf den vor ihr fahrenden Opel einer 31-Jährigen auf, die verkehrsbedingt bremsen musste. Ein hinter ihr fahrender 37-jähriger Skodafahrer konnte noch rechtzeitig die Geschwindigkeit drosseln und eine Kollision verhindern. Das Geschehen vor ihr erkannte eine 33 Jahre alte Autofahrerin allerdings zu spät, sie prallte in das Heck des Skoda. Nach Angaben der Polizei wurde dieser daraufhin noch auf den Golf des vorangegangenen Unfalls aufgeschoben.