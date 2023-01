Gutenberger Steige im Kreis Esslingen 28 Kilometer Umleitung – harte Zeiten für Autofahrer auf der Alb

Die Gutenberger Steige im Kreis Esslingen ist vom 30. Januar an wochenlang halbseitig gesperrt. Grund dafür sind Felssicherungsarbeiten. Wer nicht an der Baustellenampel warten will, muss einen Umweg einplanen. Und der hat es in sich.