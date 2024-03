Zwangsversteigerung in Wendlingen: Kommt das Hotel Erbschenk unter den Hammer?

Zwangsversteigerung in Wendlingen

Als Schmuckstück würden die meisten Menschen das Hotel Erbschenk in der Wendlinger Stadtmitte sicherlich nicht bezeichnen – die Betonfassade ist in die Jahre gekommen, das Ladengeschäft im Erdgeschoss steht seit Jahresanfang leer. Auch die Spielhalle darüber hat, wie das angeschlossene Hotel, den Betrieb schon länger eingestellt. Aufgrund ausstehender Steuerforderungen in Millionenhöhe droht nun die Zwangsversteigerung. Die hat das Amtsgericht Esslingen auf den 15. Mai terminiert – sofern die Eigentümer bis dahin nicht ihre Schulden begleichen können.