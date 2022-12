6 Am Montagabend war in Stuttgart ein Polizeiwagen in einen Unfall verwickelt. Foto: 7aktuell.de//Alexander Hald

Am Montagabend ist in Stuttgart ein Streifenwagen der Polizei mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.















Bei einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug sind am Montag in Stuttgart zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen sagte, sei am Abend ein Streifenwagen im Stadtteil Vaihingen mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Genauere Angaben zu den Verletzten und der Unfallursache machte der Sprecher zunächst nicht. Er verwies auf die laufenden Ermittlungen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.