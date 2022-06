1 Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Weil eine 29-jährige Autofahrerin wohl die Vorfahrtsregeln missachtete, kam es Dienstagmittag auf einer Kreuzung in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) zu einem Unfall.















Auf einer Kreuzung in Kirchheim unter Teck sind laut Polizeiangaben Dienstagmittag zwei Pkw kollidiert. Die Missachtung der Vorfahrt war wohl die Ursache für den Verkehrsunfall an der Einmündung Notzinger Straße und Plochinger Straße. Eine 29-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Notzinger Straße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog sie nach links ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten und von rechts kommenden Pkw einer 45-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa

10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.