3 In Esslingen hat ein 30-Jähriger die Kontrolle über sein Pkw verloren und einen Unfall verursacht Foto: SDMG/Boehmler

In Esslingen-Zell geriet ein 30-Jähriger am Sonntag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Mercedes zusammen. Offenbar hatte er wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Esslingen -

Am Sonntag kam es auf der Hauptstraße in Esslingen-Zell zu einem Unfall, weil ein 30-Jähriger mutmaßlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 14.30 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs, als er kurz nach dem Ortseingang Zell über eine Verkehrsinsel und in den Gegenverkehr fuhr. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes, dessen 23-jähriger Fahrer leicht verletzt wurde. Der 30-Jährige wurde mit ebenfalls leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 23-Jährige kam in eine Klinik.

Beider Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 27 000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen war auch die Feuerwehr mit drei Kräften und einem Fahrzeug vor Ort.