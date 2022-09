14 Die Queen und David Beckham Foto: imago/i Images/Pool / i-Images

Eine britische Fußball-Legende verneigt sich vor der verstorbenen Queen. David Beckham findet rührende Worte zum Abschied der Jahrhundert-Monarchin.















Die britische Fußballlegende David Beckham hat die gestorbene Königin Elizabeth II. für ihre Hingabe gelobt. „Bis zu ihren letzten Tagen diente sie ihrem Land mit Würde und Anmut“, schrieb Beckham auf Instagram.

Die Queen habe mit ihrer Führung inspiriert und in schweren Zeiten Trost gespendet. „Wie am Boden zerstört wir uns alle heute fühlen, zeigt, was sie den Menschen in diesem Land und auf der ganzen Welt bedeutet hat“, so der 47-Jährige weiter.

Die britische Königin Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.