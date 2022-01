16 Immer für einen guten Spruch gut: Uli Hoeneß Foto: AFP/CHRISTOF STACHE

Die Bayern-Legende Uli Hoeneß wird 70. Und sie war noch nie um markige Antworten verlegen. Wir zeigen eine Auswahl der besten Sprüche des Bayern.















Stuttgart - Uli Hoeneß war alles – nur kein Freund von Jürgen Klinsmann. Das beweist ein Blick in die Sprüche-Kiste des ehemaligen Bayern-Spielers und langjährigen Präsidenten des deutschen Rekordmeisters. Aber auch andere bekommen ihr Fett weg. Wenn Uli Hoeneß etwas zu sagen hat, wird es deutlich – aber auch amüsant. Man vergisst dabei leicht, dass er auch ein großartiger Fußballer war – also auch nonverbal etwas drauf hatte. Als Spieler gewann er in den 1970er Jahren mit dem FC Bayern München nahezu alle wichtigen Titel im Vereinsfußball. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister. Da Hoeneß, der am 5. Januar 2022 seinen 70. Geburtstag feiert, für so viele verbale Duftmarken sorgte, haben wir in einer Bildergalerie eine Auswahl seiner besten Sprüche zusammengestellt.