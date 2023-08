7 Das Sondermodell 911 S/T in Shoremetallicblau Foto: Porsche AG/koslowskiphoto

Mit Handschaltgetriebe und 525 PS: Porsche feiert mit der Sonderedition 911 S/T das 60-Jahr-Jubiläum seiner Sportwagenikone. Unsere Bildergalerie zeigt die Details.















Tradition verkauft sich gut. Nach dieser Devise bringt der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche ein auf 1963 Exemplare limitiertes Sondermodell des Modells 911 auf den Markt. Die Preisliste beginnt bei 292 187 Euro.

Der Name erinnert an ein Rennsportmodell von 1969

Im September 1963 hat Porsche auf der IAA in Frankfurt den 911er vorgestellt, der nach dem 356 zum Inbegriff der Marke wurde. Sechs Jahre später baute Porsche eine Rennsportversion namens 911 S, die intern ST genannt wurde. An diese Tradition soll das Sondermodell anknüpfen.

Mit einem Leergewicht von nur 1380 Kilogramm und Handschaltung sei es auf Agilität und maximalen Fahrspaß ausgerichtet, so das Unternehmen. Ein Vierliter-Boxermotor liefert dafür 525 PS bei einem CO2-Ausstoß von 313 Gramm pro Kilometer.

Zusätzliche 17 505 Euro kostet ein optionales Heritage Design Paket, das sich am Look der Rennwagen aus den 60er- und 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts orientiert – auf Wunsch unter anderem mit Startnummern an den Türen.