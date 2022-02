Zugüberfälle in den USA

In Los Angeles werden pro Tag rund 90 Frachtwaggons geplündert. Schuld daran sind nach Ansicht der Eisenbahngesellschaft Union Pacific zu laxe Gesetze. Das ist nur die halbe Wahrheit.















Los Angeles - Jesse James, Butch Cassidy und „The Sundance Kid“: Mit Zugräubern hat Union Pacific reichlich Erfahrung. Dass sie 120 Jahre später wieder mit Zugüberfällen zu kämpfen hat, damit hatte die Eisenbahngesellschaft aber wohl nicht gerechnet. Vor allem in Los Angeles werden die Raubzüge zunehmend zum Problem und damit auch für den Rest des Landes, kommen doch in den Häfen von Los Angeles und Long Beach 40 Prozent aller Frachtgüter der USA an.