Zug aus Heilbronn: Mann greift Kinder in S-Bahn an – Zeugen gesucht

Mann greift Kinder in S-Bahn an – Zeugen gesucht

1 In einer S-Bahn kam es mutmaßlich zu einem Übergriff eines Mannes auf vier Kinder. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner//Memmler

Ein älterer Mann soll nach einem Streit in einer S-Bahn aus Heilbronn vier Kinder im Alter von elf bis vierzehn Jahren attackiert haben. Die Polizei sucht mit einem Zeugenaufruf nach dem Unbekannten.











Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag mehrere Kinder in einer S-Bahn in Richtung Eppingen (Kreis Heilbronn) attackiert. Wie die Beamten in einer Pressemitteilung berichten, trug sich der Vorfall in der S4 aus Heilbronn in Richtung Eppingen zu.

Eine Gruppe Kinder – zwei Jungen im Alter von elf und 13 Jahren und zwei 13- und 14-jährige Mädchen – gerieten demnach mit einem älteren Mann in einen Streit. Daraufhin wurde es offenbar handgreiflich. Der Unbekannte soll die zwei Jungen körperlich attackiert haben. Andere Reisende griffen daraufhin ein und der mutmaßliche Angreifer verließ den Zug am Bahnhof Gemmingen. Die Jungen wurden leicht verletzt.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Die Polizei hat eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters veröffentlicht: Es soll etwa 1,90 Meter groß sein und weiße oder graue Haare haben. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jeans und Adidas-Sportschuhe. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 melden.