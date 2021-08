1 Der Köngener Gilbert Dangel mit seiner Siegertaube. „Weibchen fliegen schneller“, sagt der Experte. Foto: Ines Rudel

Mit seinen 50 Brieftauben ist der Köngener Züchter Gilbert Dangel seit Jahrzehnten erfolgreich. Die Tiere legen bei Wettbewerben Hunderte Kilometer zurück. Warum sie stets den Weg nach Hause finden, lässt Forscher rätseln.

Köngen - Brieftauben flattern im Dachgeschoss von Gilbert Dangel in Köngen aus ihren Schlägen. Durch ein Fenster fliegen sie über die Marienstraße in den Himmel. Dabei bilden sie eine Formation. „Sie bleiben immer zusammen“, sagt Dangel. Seine Siegerin hält der Vorsitzende des Brieftaubenvereins „0212 – Neckarbote Köngen“ stolz in der Hand. Dabei streichelt er den grauen Vogel, dessen Gefieder am Hals grün und lila schimmert. Die Nummer 157 ist 2019 geboren. Diese Täubin hat beim Wettbewerb der Reisevereinigungen der Brieftaubenzüchter gewonnen. „Weibchen fliegen einfach schneller“, sagt der Experte und lacht.