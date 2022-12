1 Polizeibeamte konnten einen Verdächtigen festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Dedert

Ein Mann wird am Mittwochmittag auf offener Straße in Albstadt-Ebingen angeschossen. Die Polizei rückt an und nimmt einen Verdächtigen fest.















Ein Mann ist auf offener Straße in Albstadt-Ebingen angeschossen und schwer verletzt worden. Er wurde nach Polizeiauskunft am Mittwochmittag in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tatverdächtiger sei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden. Eine Schusswaffe wurde bei ihm gefunden und sichergestellt.

Der Tatort in der Stadt im Zollernalbkreis wurde weiträumig abgesperrt. Details nannte die Polizeisprecherin nicht.