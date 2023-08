1 Der 33-Jährige war laut Polizei „hochaggressiv“ (Symbolbild). Foto: IMAGO/U. J. Alexander/IMAGO

Ein alkoholisierter 33-Jähriger hat in Hechingen (Zollernalbkreis) am Freitagabend einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes angegriffen und schwer verletzt.















Link kopiert

Ein alkoholisierter Mann hat in Hechingen (Zollernalbkreis) einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes angegriffen. Der 33-Jährige sei „hochaggressiv“ gewesen. Er habe den 53-jährigen Helfer an den Armen gerissen, getreten und versucht, ihn die Treppe des Wohnhauses hinunterzustoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Tat am Freitagabend wurde der Rettungsdienst-Mitarbeiter so schwer verletzt, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Rettungsdienst und Polizei waren zuvor wegen einer Familienstreitigkeit gerufen worden. Dabei soll der 33 Jahre alte Mann ein Familienmitglied verletzt haben.