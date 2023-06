Zoll fischt am Flughafen 2000 Haizähne ab

Zoll-Funde in Stuttgart

1 Verbotene Fracht: eine Sendung Halsketten wurde sichergestellt. Foto: /Hauptzollamt Stuttgart

Artenschutzverstöße nehmen deutlich zu, der Zigarettenschmuggel flammt neu auf, aber die Steuereinnahmen sind so hoch wie noch nie – das Hauptzollamt Stuttgart bietet überraschende Einblicke.















Man sagt ihm unglaublich hohe Geschwindigkeiten nach, dem Kurzflossen-Makohai, der mit bis zu vier Meter Länge und 500 Kilo pfeilschnell an den Küsten seine Beute jagt. Und doch ist der Makohai im Atlantik vom Aussterben bedroht – weil er schneller als Beifang in den Netzen landet, als sich sein Bestand fortpflanzen kann. Deshalb steht er unter Artenschutz. Kein Wunder, dass der Zoll am Stuttgarter Flughafen besonders aufmerkt, nachdem dort eine ungewöhnliche Fracht gelandet ist.