1 Bei einem Unfall mit einem Quad stellte sich heraus, dass dieses gestohlen worden war. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Die zwei Unbekannten flüchteten nach dem Unfall, der sich am Sonntagabend in der Seestraße in Filderstadt ereignet hat, zu Fuß. Die Polizei fahndet nach den beiden.

Filderstadt - Am Sonntagabend haben laut Polizei zwei Unbekannte in der Seestraße in Filderstadt ein Quad gestohlen und damit einen Unfall verursacht. Die Polizei fahndet nach den zwei Unbekannten. Ein 37-Jähriger war um 22.45 Uhr mit seinem Auto auf der Reutlinger Straße unterwegs und bog dann in die Seestraße ein. Dort sah er im Scheinwerferlicht ein unbeleuchtetes Quad wahr, dessen Fahrer und Beifahrer absprangen. Das Quad prallte frontal gegen das Auto des 37-Jährigen. Die zwei Unbekannten warfen die Helme weg und flüchten zu Fuß. Einer der beiden hatte sich laut Polizei bei dem Sprung vom Quad wohl verletzt, da er humpelte. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Quad in der Seestraße von den zwei Unbekannte gestohlen worden war. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Das Polizeirevier Filderstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen.