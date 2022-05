1 Der Mann soll die Frau im Schützenweg unvermittelt mit der Hand geschlagen haben. Foto: picture alliance//Monika Skolimowska

Am Samstagmittag soll ein Unbekannter eine 63 Jahre alte Frau in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Zu einer Körperverletzung mit einer leicht verletzen Person ist es am Samstagmittag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gekommen. Um 11.55 Uhr lief eine 63-Jährige Frau den Schützenweg auf Höhe des dortigen Supermarkts entlang. Dabei traf sie laut Polizeiangaben auf einen unbekannten jungen Mann, der sie unvermittelt mit der Hand schlug. Die Frau zog sich leichte Verletzungen an der rechten Hand zu. Der Unbekannte lief daraufhin weiter.

Kurze Zeit später begegneten sich die Geschädigte und der Unbekannte in der Echterdinger Straße Ecke Schützenweg erneut. Hierbei versuchte der Mann die Frau nochmals mit einem Schlag anzugreifen. Die Dame wurde jedoch nicht getroffen. Dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden.

Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ermittelt

Der unbekannte Mann soll laut Polizeiangaben etwa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß sein und dunkle Hautfarbe haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkelgraue Kapuzenjacke, eine weite dunkelblaue Jogginghose und weiße Schuhe. Der Angreifer ging in Richtung Goldäcker flüchtig. Die Verletzung der Geschädigten musste nicht ärztlich versorgt werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.