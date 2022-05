1 Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Foto: Andreas Geber/Andreas Gebert

Weil ein Busfahrer in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) wegen eines unachtsamen Fußgängers stark abbremsen musste, verletzte sich ein 87-jähriger Fahrgast. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.















Ein Fahrgast ist laut Polizeiangaben am Montagmorgen in einem Linienbus in Leinfelden-Echterdingen bei einem Bremsmanöver verletzt worden. Der 40-jährige Busfahrer war kurz nach 8.30 Uhr auf der Hauptstraße in Echterdingen unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 61 musste er aufgrund eines Fußgängers, der die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte, stark abbremsen. Dadurch stürzte ein stehender, 87-jähriger Fahrgast und verletzte sich am Kopf. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/70 91 3 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem noch unbekannten etwa 20 Jahre alten Fußgänger.