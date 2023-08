1 Die Polizei sucht nach dem Diebstahl nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Wendlingen (Kreis Esslingen) haben Diebe Stromkabel im Wert von 5000 Euro von einem Firmengelände gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Unbekannte Diebe haben in der Nacht auf Dienstag teure gebrauchte Stromkabel von einem Firmengelände in Wendlingen (Kreis Esslingen) gestohlen. Die Kabel sollen einen Wert von insgesamt 5000 haben, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Die Kriminellen drangen zwischen 18 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag auf das umzäunte Firmengelände in der Heinrich-Otto-Straße ein. Die Stromkabel waren in Gitterboxen gelagert, die Polizei geht davon aus, dass bei dem Diebstahl auch ein größeres Fahrzeug mit Hebebühne benutzt wurde. Unter der Telefonnummer 070 24 / 92 09 90 bitten die Ermittler um Hinweise.