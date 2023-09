1 Die Polizei bittet nach dem Auftreten des Exhibitionisten um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am Dienstagnachmittag hat ein junger Mann am Landratsamt des Kreis Esslingen in Plochingen sein Geschlechtsteil entblößt. Offenbar war er dort auch am Montag auf die gleiche Weise aufgefallen.











Am Dienstagmittag ist auf einem Fußweg am Landratsamt in Plochingen (Kreis Esslingen) ein Exhibitionist aufgefallen, Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Nach den Angaben einer Sprecherin hatte der Mann sich offenbar am tag davor ebenfalls dort entblößt.

Der Mann, der zwischen 16 und 18 Jahre alt sein soll, war den Mitarbeitern gegen 14 Uhr auf dem Fußweg zwischen der Beethovenstraße und dem Stumpenhof aufgefallen, weil er sein Geschlechtsteil zeigte, während er bergab ging. Er war den Angaben zufolge zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hat dunkelblonde bis bräunliche kurze, wellige Haare und trug eine Brille. Der Unbekannte war mit schwarzen, halblangen Shorts und einem weißen T-Shirt bekleidet. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit roten Randstreifen und Applikationen mit sich. Einen Tag zuvor, am Montag, war offenbar der selbe Mann zwischen 15. Uhr und 15.30 Uhr bereits an gleicher Stelle aufgefallen. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 153 / 30 70 um Hinweise.