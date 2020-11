1 Auf einem Parkdeck wurde die Motorhaube eines Pkws entwendet. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens_Schierenbeck

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstagvormittag die Motorhaube des Pkws einer 47-Jährigen entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Nürtingen - Zeugen zu einem außergewöhnlichen Diebstahl, der sich am Donnerstagvormittag in einem Parkhaus in der Europastraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Eine 47-Jährige hatte ihren Smart For Two laut Polizeiangaben kurz vor elf Uhr auf einem Parkplatz auf dem ebenerdigen Parkdeck abgestellt. Als sie gegen 11.35 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, hatte ein Unbekannter die Motorhaube des Pkw entwendet. Den entstandenen Schaden kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Zeugenhinweise bitte an Telefon 07022/9224-0.