Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in Nürtingen (Kreis Esslingen) die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet, weshalb der Radler stürzte und sich lebensgefährlich verletzte. Der Autofahrer fuhr ohne zu stoppen weiter.















Ein Radfahrer ist am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in der Neuffener Straße in Nürtingen gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt, weil ein Autofahrer seine Vorfahrt missachtet hat. Der noch unbekannte Fahrer des Wagens entfernte sich laut Polizei ohne zu stoppen von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war der bislang unbekannte Fahrer mit einem silbernen SUV, eventuell VW Tiguan, die Neuffener Straße stadteinwärts im Stop -und Go-Verkehr unterwegs. Der 58 -jähriger Fahrradfahrer fuhr laut Polizei mit schnellerer Geschwindigkeit als die Fahrzeuge in die gleiche Richtung auf dem rechtsseitigen Radschutzstreifen.

Radler versucht Zusammenstoß zu verhindern

Auf Höhe der Liststraße entschied sich der Fahrer des silbernen SUV nach Angaben der Polizei offensichtlich kurzfristig nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei achtete er wohl nicht auf den von hinten auf dem Schutzstreifen heranfahrenden Radfahrer. Der Radler versuchte auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam dabei an den rechtsseitigen Bordstein, teilte die Polizei mit. Er stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Der Fahrer des silbernen SUV entfernte sich den Angaben der Polizei zufolge ohne anzuhalten über die Liststraße.

Zeugenaufruf – Silberner SUV gesucht

Ob es noch zu einem direkten Kontakt zwischen dem Fahrrad und dem SUV kam, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.