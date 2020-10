Zeugenaufruf in Großbettlingen

1 Warum die Männer den 18-Jährigen schlugen, ist noch unklar (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Großbettlingen (Kreis Esslingen) ist es in der Nacht auf Samstag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einer Gruppe gekommen. Zwei Männer schlugen einen 18-Jährigen mit einer Flasche.

Großbettlingen - Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 18-Jähriger schwer verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, hatten sich an der Einmündung Weiherstraße und Heerweg mehrere Personen getroffen, die gemeinsam Alkohol tranken. Schließlich kam es in der Gruppe aus noch ungeklärter Ursache zum Streit. Zwei Männer aus der Gruppe schlugen einen 18-Jährigen zunächst mit einer Wodkaflasche und anschließend mit den Fäusten. Er wurde bewusstlos.

Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, fuhren die beiden mutmaßlichen Täter den 18-Jährigen ins Krankenhaus. Die beiden mutmaßlichen Täter, bei denen es sich möglicherweise um Brüder handeln soll, werden als etwa 18 Jahre alt, schlank und von dunklem Teint beschrieben. Der erste soll etwa 1,70 Meter groß und der zweite etwa 1,78 Meter groß gewesen sein, mit einem leichten Bartflaum im Gesicht. Beide waren in einem weißen, viertürigen Kleinwagen unterwegs. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise.