1 Der Einbrecher entkam mit dem erbeuteten Bargeld (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Maurer

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in der Esslinger Stadtmitte. Mittwochnacht drang ein bislang Unbekannter gewaltsam in ein Casino ein und brach zwei Spielautomaten auf.















Link kopiert

In einem Casino in der Straße Oberer Metzgerbach in der Esslinger Stadtmitte wurde laut Polizeiangaben Mittwochnacht eingebrochen. In der Zeit zwischen ein Uhr und 8.40 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Gebäude ein und brach dort zwei Geldspielautomaten auf, die er ausplünderte. Der Einbrecher entkam mit dem Bargeld unerkannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 / 31 05 76 810 um Zeugenhinweise