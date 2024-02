Zeugenaufruf in Esslingen: Bus muss Jeep ausweichen – 81-Jährige stürzt und verletzt sich

1 Die Polizei sucht nach dem Unfall nach einem Jeep, der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Reiss

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Mittwoch eine 81-Jährige verletzt worden. Die Seniorin war in einem Bus unterwegs, als dieser einem Jeep ausweichen musste.











Nach einem Sturz in einem Bus in Esslingen musste eine Frau am Mittwochvormittag in eine Klinik gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, musste die Fahrerin mit dem Bus nach links ausweichen, weil ein Jeep aus einem Parkplatz auf die Plochinger Straße fuhr.

Demnach fuhr der Bus gegen 11.15 Uhr auf der Plochinger Straße in Richtung Stadtmitte, als an der Abzweigung zur Georg-Deuschle-Straße der wohl mintgrün, beziehungsweise türkisfarbene Jeep rückwärts auf die Straße zurücksetzte. Die Fahrerin wich nach links aus, dabei kam die 81-Jährige zu Fall. Die Seniorin musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11/399 03 30 um Hinweise, insbesondere zu dem Jeep, der davongefahren war.