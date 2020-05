1 Drei junge Männer schlagen auf einen Radfahrer ein und flüchten. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Laut Polizei haben drei Männer am Donnerstagabend in Esslingen einen Fahrradfahrer geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Esslingen - Am Donnerstagabend hat sich laut Polizei ein gewalttätiger Angriff zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr in der Esslinger Straße ereignet. Die Hintergründe sind bislang unklar. Laut Polizei war ein 50-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Kennenburger Straße unterwegs, als ihn an der Kreuzung Haldenstraße drei junge Männer zwischen 18 und 25 Jahren in einem blauen VW Golf anhielten. Die drei Männer stiegen aus dem Auto und sollen laut Polizei auf den 50-jährigen Mann eingeschlagen haben. Der Mann lag benommen am Boden und die Täter fuhren in eine unbekannte Richtung davon. Der Mann erlitt bei dem Angriff mehrere Prellungen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 0711/310576-812, zu melden.