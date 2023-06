1 In Aichwald haben am Wochenende Einbrecher zugeschlagen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/Silas Stein

Nach mehreren Einbrüchen am Wochenende in Aichwald (Kreis Esslingen) ermittelt die Polizei zu den unbekannten Tätern. Dazu bitten die Beamten um Zeugenhinweise. Insgesamt waren innerhalb von 32 Stunden vier Firmen betroffen.















Am Wochenende sind Unbekannte in Aichwald im Kreis Esslingen in mehrere Firmen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, waren zwischen 17 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Sonntag insgesamt vier Unternehmen betroffen.

In der Straße Buchenteich gelangten die Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in eine Firma, und durchsuchten in den Büroräumen Schränke und Schubladen. Im Himbeerweg scheiterten sie bei dem Versuch, in ein weiteres Firmengebäude einzubrechen. In der Waldstraße verschafften sie sich mit Gewalt zu zwei Firmen zutritt.

Wie hoch der Schaden ist, den die Kriminellen angerichtet haben, ist noch nicht klar. Auch über das Diebesgut machte die Polizei noch keine genaueren Angaben. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 um Zeugenhinweise.